Два сотрудника ЗАЭС пострадали при ударе БПЛА

Два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения из-за ударов беспилотников ВСУ. Об этом заявила пресс-служба ЗАЭС в Telegram. О состоянии пострадавших не сообщается.

Атака БПЛА пришлась на прилегающую к ЗАЭС территорию, заявили представители станции. Во время удара пострадавшие сотрудники двигались на автомобиле в 100 метрах от периметра АЭС. Как сообщается в публикации, атака носила множественный характер, что препятствовало оперативной эвакуации пострадавших. Пострадавших доставили в МСЧ № 145, им оказывается медицинская помощь.

«Подобные действия создают прямую угрозу жизни и здоровью персонала, работающего на объекте ядерной инфраструктуры. Безопасность сотрудников и стабильная работа станции должны оставаться безусловным приоритетом», — заявили в пресс-службе ЗАЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Россия установила контроль над ней в марте 2022 года. С этого же года все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова». Последний раз удар ВСУ по станции привел к жертвам 27 апреля. Тогда при ударе БПЛА по транспортному цеху АЭС погиб сотрудник.