Беспилотник взорвался на спортплощадке в Курской области

Над Рыльском в Курской области сбили беспилотник ВСУ. Он упал на спортивную площадку и взорвался, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн.

При взрыве никто не пострадал. «Дети, которые в это время играли на площадке в мяч, вовремя успели спрятаться. За медицинской помощью никто не обращался»,— написал господин Хинштейн. На месте падения БПЛА работают оперативные службы.

По данным Минобороны РФ, сегодня ночью над Россией сбили 36 дронов. Их уничтожили над 12 регионами, в том числе над Курской, Московской, Новгородской, Ростовской областями и Крымом.