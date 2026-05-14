Поставщик тепла судится с курскими властями за 10 млн рублей межтарифной разницы

Арбитражный суд Курской области принял к производству исковое заявление муниципального предприятия «Районное коммунальное хозяйство» (РКХ) к региональному комитету по тарифам и ценам (КТЦ). Поставщик тепловой энергии, проходящий процедуру банкротства, хочет взыскать с КТЦ 9,9 млн руб. убытков, возникших в связи с отказом в возмещении межтарифной разницы в результате государственного регулирования в 2025 году. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Районное коммунальное хозяйство» было зарегистрировано в Железногорском районе в апреле 2015 года. Основной вид деятельности организации — производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Уставный капитал составляет 500 тыс. руб. Администрации Железногорского района сейчас принадлежит 20% компании. Организация была признана банкротом в июле 2024 года. Конкурсным управляющим назначен Андрей Селютин.

Истец указал в заявлении, что КТЦ утвердил на 2024-2028 годы тарифы на тепловую энергию с разницей между экономически обоснованным тарифом и расценками для населения. По мнению РКХ, в связи с этим поставщик понес убытки, и, несмотря на установленную законом обязанность ответчика компенсировать ресурсоснабжающей организации потери, КТЦ отказал организации в субсидии за 2025 год.

По информации арбитражной картотеки, исковое заявление РКХ было принято к производству 23 апреля. Суд предоставил предприятию отсрочку уплаты госпошлины в размере 323,3 тыс. руб. до рассмотрения спора по существу. Судебное заседание отложено до 4 июня.

В конце апреля «Ъ-Черноземье» писал, что ООО «Флагман-Курск» потребовало расторжения концессионного соглашения на строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса около деревни Чаплыгина в Курском районе. Также компания заявила требование о возмещении 100,3 млн руб. Ответчиком по иску выступает правительство Курской области.

Денис Данилов