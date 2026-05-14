Хоккеист Даниил Гутик остается в «Спартаке»
Московский «Спартак» подписал новый двухлетний контракт с нападающим Даниилом Гутиком. Об этом сообщает пресс-служба FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее спортивный директор «Спартака» Роман Беляев сообщал, что 24-летний форвард хотел «попробовать свои силы в Северной Америке».
Гутик пополнил состав «Спартака» по ходу завершившегося в марте регулярного чемпионата в результате обмена с владивостокским «Адмиралом». За столичный клуб он провел 25 матчей и набрал 21 очко (10 голов + 11 результативных передач). Всего на его счету 151 (66+85) очко за 244 матча в КХЛ.