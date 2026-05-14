Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира WTA 1000 в Риме

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Риме в парном разряде. В четвертьфинале они обыграли представительницу Казахстана Анну Данилину и американку Эйжу Мухаммад.

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 11:9. За выход в финал россиянки 15 мая сыграют с австралийкой Сторм Хантер и американкой Джессикой Пегулой.

В прошлом сезоне Мирра Андреева и Диана Шнайдер также дошли до полуфинала турнира в Риме. На этой стадии они уступили будущим победительницам соревнования — итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини.

В парном рейтинге WTA Диана Шнайдер занимает 21-е место, Мирра Андреева — 23-е. На Олимпиаде 2024 года в Париже россиянки завоевали серебро. В прошлом сезоне теннисистки выиграли турниры WTA в Брисбене и Майами.

Таисия Орлова