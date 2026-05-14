Глава АвтоВАЗа допустил создание беспилотного автомобиля

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания не исключает создания беспилотного автомобиля в будущем. По его словам, весь мир движется в сторону беспилотных технологий, и даже компактные автомобили, которые выпускает АвтоВАЗ, уже оснащены элементами ADAS — системами помощи водителю, приближающимися к уровню автономности.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Они (элементы беспилотности .—"Ъ") уже присутствуют даже в наших сегодняшних машинах»,— сказал господин Соколов на съезде Союза машиностроителей России (цитата по ТАСС).

В России уже существует опыт создания беспилотного транспорта, в развитии которого, в частности, задействованы КамАЗ и «Яндекс». По дорогам страны курсирует уже 101 беспилотный грузовик, сообщал сегодня замминистра транспорта Дмитрий Зверев. 28 мая, уточнил он, беспилотные грузовики КамАЗа впервые проедут через границу. Пункт их назначения господин Зверев не привел.