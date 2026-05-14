Минтранс анонсировал проезд беспилотного грузовика через границу в конце мая

Первая перевозка грузов через границу на беспилотных грузовиках КамАЗа состоится 28 мая. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев.

«Беспилотный транспорт на дорогах общего пользования может идти через границу, поверьте, это сделать было достаточно тяжело»,— рассказал господин Зверев (цитата по ТАСС). По его словам, процесс покажут президентам обеих стран, через которые проедет беспилотный грузовик.

Замминистра отметил, что проезд беспилотного КамАЗа через границу — это уже не эксперимент, а обычная перевозка грузов. Он не уточнил, в какую именно страну будет отправлен грузовик на самоуправлении. Он также сообщил, что по дорогам России уже курсирует 101 беспилотный грузовик, суммарно автомобили преодолели более 14,5 млн км без единой аварии.