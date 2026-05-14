Коко Гауфф вышла в финал теннисного турнира в Риме

Четвертая ракетка мира американка Коко Гауфф обыграла румынку Сорану Кырстю, занимающую 27-е место в мировом рейтинге, в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Риме.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:3. Он продлился 1 час 18 минут. Соперница Гауфф по финалу определится во встрече польки Иги Швентек (3-я в мире) и украинки Элины Свитолиной (10).

На счету 22-летней Гауфф 11 титулов WTA. Из них три были завоеваны на турнирах категории 1000. Дважды американка выигрывала турниры Большого шлема: в 2023 году она праздновала победу на US Open, в прошлом сезоне — на Roland Garros.

Общий призовой фонд турнира в Риме составляет €7,2 млн. В прошлом году победительницей соревнования стала итальянка Джасмин Паолини, обыгравшая в финале Коко Гауфф.

Арнольд Кабанов