Пластическая хирургия стала самым маржинальным сегментом частной медицины Дона

Сегмент пластической хирургии и эстетической медицины по итогам 2025 года сохранил самую высокую рентабельность на частном медицинском рынке Ростовской области. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс», которые изучил «Ъ-Ростов».

Как следует из финансовой отчетности компаний, рентабельность отдельных проектов в эстетической медицине приблизилась к 45–50%. Одним из наиболее прибыльных игроков сегмента стало ООО «Эстет», получившее 99,1 млн руб. чистой прибыли при выручке 216,7 млн руб. Рентабельность бизнеса составила около 46%, что стало одним из лучших показателей среди медицинских компаний региона.

Высокие финансовые результаты также демонстрируют ООО «НЦ Лазермед» и ООО «Давинчи Групп», развивающие направления пластической хирургии, косметологии и высокотехнологичной медицины. Участники рынка отмечают, что спрос в сегменте продолжает смещаться в сторону комплексных эстетических и хирургических услуг, включая малоинвазивные процедуры и премиальные медицинские сервисы.

По данным «Ъ-Ростов», высокая маржинальность характерна и для других нишевых направлений частной медицины — офтальмологии, репродуктивной медицины и премиальной стоматологии. Так, офтальмологическая сеть ООО «Леге Артис» завершила год с прибылью 190 млн руб. при выручке 868 млн руб., а ООО «Геном-Дон», специализирующееся на ЭКО и генетике, получило 75,8 млн руб. чистой прибыли при обороте 350 млн руб.

Опрошенные «Ъ-Ростов» эксперты связывают высокую рентабельность эстетической медицины с относительно низкой зависимостью от системы ОМС, высокой долей платных услуг и устойчивым спросом со стороны пациентов. При этом рынок постепенно становится более капиталоемким: клиники увеличивают инвестиции в оборудование, цифровые сервисы и привлечение квалифицированных специалистов.

Роман Лаврухин