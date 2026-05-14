Винодельню «Усадьба Саркел» оштрафовали на 26 млн рублей за незаконное подключение к водоснабжению
Арбитражный суд Ростовской области обязал главу крестьянско-фермерского хозяйства, основателя винодельни «Усадьба Саркел» Игоря Губина выплатить штраф в 25,6 млн руб. за незаконную врезку для установки пожарного гидранта. Информация содержится на сайте суда.
В решении отмечается, что господин Губин не получил разрешение на подключение. Однако бизнесмен заявил изданию «Город N», что разрешение на врезку не требовалось, так как производилась к участку водопровода, который находится в его собственности.
«По закону, для исчисления штрафа берут срок, прошедший между проверками. Предыдущая проверка была не три года назад, а в том же году, и мы сообщили об этом суду. Этот штраф приведет к закрытию винодельни. Эти 26 миллионов нас просто подкосят»,— сказал Игорь Губин изданию, отметив, что будет оспаривать решение суда.