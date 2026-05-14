В фонде капремонта Калининградской области сменили директора, бывшего обвиняют в растрате бюджета

Генеральным директором фонда капитального ремонта Калининградской области назначен Алексей Малюгин. Как сообщили в пресс-службе фонда, соответствующий приказ подписан региональным Минстроем 13 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый генеральный директор фонда капитального ремонта Калининградской области Алексей Малюгин

Фото: пресс-служба фонда капитального ремонта Калининградской области Новый генеральный директор фонда капитального ремонта Калининградской области Алексей Малюгин

Фото: пресс-служба фонда капитального ремонта Калининградской области

Кандидат прошел многоступенчатый отбор, включающий региональное тестирование, квалификационный экзамен в Минстрое России и собеседование в правительстве области. Господин Малюгин работает в сфере строительства и ЖКХ около 10 лет. Ранее он трудился в самом фонде, пройдя путь от инженера до заместителя гендиректора, занимался восстановлением инфраструктуры в Мариуполе, а с конца 2025 года исполнял обязанности руководителя ФКР.

Алексей Малюгин сменил на посту Олега Туркина, возглавлявшего фонд с конца 2019 по 2024 год. В настоящее время экс-руководитель является главным фигурантом уголовного дела о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, с 2020 по 2024 год руководство фонда тратило бюджетные деньги на личные нужды сотрудников: под видом рабочих семинаров проводились корпоративы, закупался алкоголь, оплачивались такси, фитнес и туристические поездки. Министерство строительства и ЖКХ региона оценило ущерб более чем в 9,1 млн руб. В настоящее время Туркин находится под домашним арестом.

Карина Дроздецкая