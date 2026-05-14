Концерт МакSим, фильм «Ускользающая красота», стендап и футбол

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут посетить концерты исполнителей разных жанров, посмотреть спектакли и кинопремьеры, а также поболеть на стадионе за местный футбольный клуб. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Где послушать музыку

В пятницу 15 мая в 19:00 в ростовской филармонии пройдет открытие третьего фестиваля духового искусства «Воздух». На концерте «Черное и белое 2.0» выступит народный артист РФ, пианист Даниил Крамер, а также солисты его джазового трио. В программе — восемь пьес для фортепиано с оркестром в обработке Константина Дусенко, сюита для фортепиано с оркестром Цфасмана, «Симфонические танцы» из мюзикла «Вестсайдская история» Бернстайна.

Стоимость билетов — от 700 руб. (6+)

16 мая в 17:00 в «Особняке 1898» состоится шоу «Магия свечей. L.O.V.E. Романтический джаз». Buon Gusto Band исполнит хиты, ставшие символами романтического джаза: L.O.v. E., Fly Me to the Moon, All of Me и другие мелодии. «Свечи, старые стены, живой звук и блестящее исполнение сложатся в событие, которое хочется повторить — и которое точно останется с вами надолго»,— обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (6+)

В воскресенье, 17 мая в 19:30 в клубе Embargo пройдет концерт МакSим. Успех пришел к певице с выпуском в 2006 году альбома «Трудный возраст», который разошелся тиражом более 1,5 млн копий, и в 2007 году МакSим стала одной из самых коммерчески успешных певиц в России. С тех пор исполнительница успешно гастролирует с программой, состоящей из первых хитов и более поздних композиций.

Стоимость билетов — от 3500 руб. (6+)

Какие спектакли посетить

В музыкальном театре Ростова 15 мая в 18:00 покажут оперу «Леди Макбет Мценского уезда». Опера написана Дмитрием Шостаковичем по мотивам одноименной повести Николая Лескова. Премьера состоялась в январе 1934 года в Малом ленинградском оперном театре. Постановка ростовского театра получила премию «Золотая маска» в номинации «Работа дирижера».

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

Молодежный театр в пятницу покажет драму «Земля Эльзы». Герои пьесы современного российского драматурга Ярославы Пулинович встречают друг друга уже на излете лет, и любовь для обоих становится своеобразной наградой за полную лишений и потерь жизнь. Но как быть, если путь к счастью преграждают собственные дети?

Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

Театр драмы им. Горького в субботу 16 мая в 18:30 покажет спектакль «Варшавская мелодия». Студенты Виктор и Гелена случайно встретились в Москве на концерте в консерватории. Она приехала из послевоенной Варшавы учиться камерному пению. Он, прошедший войну, учится на винодела. Случайная встреча привела их к настоящей, большой любви. Героев разлучает изданный закон о запрете браков с иностранцами. Виктор и Гелена расстаются — чтобы через несколько лет встретиться вновь.

Стоимость билет — от 500 руб. (12+)

17 мая в 18:00 в ростовском музыкальном театре покажут балет «Лебединое озеро». На сцене предстанет известный сюжет о девушке Одетте, превратившейся в лебедя, и принце Зигфриде, спасшем ее от чар злого волшебника Ротбарта.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Горизонт Cinema&Emotion» и «Киномакс IMAX» в пятницу и в выходные можно посмотреть фильм Бернардо Бертолуччи 1996 года «Ускользающая красота». Юная американка (Лив Тайлер) после самоубийства матери, известной поэтессы и топ-модели, отправляется в Италию. Там она надеется найти разгадку непонятной записи в оставленном матерью дневнике. Картина была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Стоимость билетов — 100 руб. (18+)

В ростовских кинотеатрах продолжается показ премьеры прошлой недели — российской военной драмы «Отец». Действие разворачивается в 1942 году. Сибирский охотник Гавриил Собинов узнает, что его сын Семен числится пропавшим без вести. Гавриил уходит добровольцем на фронт в надежде найти сына живым. Оказавшись на передовой, он возглавляет группу снайперов, и теперь ему предстоит научить молодых бойцов сражаться.

Стоимость билетов — от 270 руб. (16+)

Чем еще можно заняться

В субботу в 11:00 в культурно-выставочном центре ДГТУ «Донская казачья гвардия» пройдет выставка «Донские казаки. Воинская элита империи». По словам организаторов, посетителей ждут театрализованная лекция-экскурсия по выставочному залу, кофепитие по старинному обычаю и атмосферный интерактив о донском диалекте и казачьем быте.

Стоимость билетов — 3900 руб. (12+)

16 мая в 19:00 в КСК «Экспресс» со стендапом выступит Виктория Складчикова. Артистка начинала юмористическую карьеру с искренних монологов о своей жизни, сейчас же она делится со зрителями не просто смешными случаями, а своими переживаниями. Рассуждает о семье, карьере, замужестве и самодостаточности. В новом концерте Виктория Складчикова поделится с аудиторией своими мыслями в присущей ей ироничной манере.

Стоимость билетов — от 2800 руб. (18+)

17 мая в 18:00 на стадионе «Ростов-Арена» состоится матч между футбольными клубами «Ростов» и «Зенит». Сейчас питерский клуб находится на первом месте турнирной таблицы РПЛ с 65 очками, ростовский – на десятом месте с 33 очками.

Стоимость билетов — 600 руб. (0+)

