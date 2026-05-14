Суд отменил режим ЧС в отношении исторического здания в центре Нижнего Новгорода

Нижегородский областной суд отменил судебное решение в пользу областных властей и признал незаконным введенный в начале 2024 года администрацией Нижнего Новгорода режим чрезвычайной ситуации в отношении трехэтажного исторического особняка на Большой Покровской улице, 4. В этом доме под предлогом его аварийного состояния минимущества Нижегородской области изъяло половину квартир, а также намеревалось реквизировать помещения, в которых работает ресторан «Самовар да утки».

Как рассказали представители ООО «Металлист-Казаково» (собственник нежилого помещения), назначенные судом эксперты опровергли данные технической оценки минимущества о том, что здание может рухнуть и представляет угрозу жизни и здоровью граждан. По выводам судебной экспертизы особняк на центральной улице ограниченно работоспособен, но угрозы его обрушения нет, как и опасности для окружающих. Прокуратура, сначала поддержавшая органы власти, изменила свою позицию на противоположную.

В итоге длящийся третий год режим ЧС в отношении объекта культурного наследия признан необоснованным, а минимущества пока потеряло возможность изъять помещения у оставшихся собственников. Власти планировали получить особняк целиком для его дальнейшей реставрации, однако цель реквизиции — что именно хотят организовать в этом здании — не раскрывалась. Не желавшие уступать свои квартиры жители предполагали, что минимущества намерено после изъятия продать дом стороннему инвестору.

