«Инвитро-Юг» стала самой прибыльной медицинской компанией Ростовской области

ООО «Инвитро-Юг» по итогам 2025 года стало наиболее прибыльной компанией частного медицинского сектора Ростовской области, заработав 478,3 млн руб. чистой прибыли. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс», которые изучил «Ъ-Ростов».

Выручка компании, входящей в федеральную группу «Инвитро», составила 3,62 млрд руб. По объему чистой прибыли структура опередила других крупных участников регионального рынка частной медицины. В частности, ЧУЗ «КБ “РЖД-Медицина” Ростова-на-Дону» завершила год с прибылью 293,6 млн руб., а группа «Семья», представленная ООО «Агат», — с прибылью 198,3 млн руб.

ООО «Инвитро-Юг» остается одним из ключевых региональных центров консолидации активов группы «Инвитро». Компания управляет сетью более чем из 120 точек присутствия в ЮФО и СКФО. В 2026 году к структуре присоединяется ООО «Инвитро-Ставрополье». Ранее аналогичные процессы были проведены с региональными подразделениями группы в Краснодаре и Москве.

По данным отчетности, штат компании достиг 400 сотрудников, а объем страховых взносов превысил 129 млн руб. Компания сохраняет позиции одного из крупнейших работодателей среди частных медицинских организаций региона. Стоимость основных средств компании превысила 370 млн руб., а чистые активы приблизились к 1,5 млрд руб.

Значительная часть финансовых результатов частного медицинского рынка региона продолжает концентрироваться вокруг лабораторной диагностики и сетевой амбулаторной медицины. Крупные федеральные игроки получают преимущества за счет масштабирования, централизованной IT-инфраструктуры и высокой загрузки лабораторных мощностей. По данным участников рынка, именно лабораторный сегмент остается одним из наиболее устойчивых к колебаниям потребительского спроса.

По данным «СПАРК-Интерфакс», совокупная выручка частного медицинского сектора Ростовской области по итогам 2025 года достигла 46,6 млрд руб. Основная часть оборота и прибыли сосредоточена у крупных лабораторных сетей, диагностических центров и многопрофильных медицинских групп.

Роман Лаврухин