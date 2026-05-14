Семья жертвы крушения Boeing 737 MAX в 2019 году получит компенсацию в $49,5 млн

Присяжные федерального суда Чикаго обязали компанию Boeing выплатить компенсацию в размере $49,5 млн родственникам американки Самии Стумо, погибшей при крушении самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии в 2019 году. Об этом сообщает газета Le Figaro.

«Мы выражаем глубокие соболезнования всем, кто потерял близких на рейсах Lion Air 610 и Ethiopian Airlines 302. Хотя мы достигли внесудебных соглашений практически по всем искам, семьи имеют полное право обращаться в суд, и мы уважаем их право на это»,— заявили в Boeing.

В 2019 году самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший рейсом 302 из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение через несколько минут после взлета. Пятью месяцами ранее борт авиакомпании Lion Air упал в Яванское море рядом с Индонезией. Boeing не уведомил регуляторов о внесении изменений в программу управления полетом на самолетах серии MAX. Это послужило причиной двух катастроф, в которых погибли 346 человек.

Елизавета Труфанова