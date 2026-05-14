Жительницу Ростовской области подозревают в истязании своих детей

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления ведомства доложить о проверке по делу о халатности и истязании, возбужденном в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в эфире федерального канала появилось сообщение о жительнице Ростовской области, которая не ухаживает за своими детьми. «Отмечается, что женщина систематически применяет к несовершеннолетним физическое и психологическое насилие, ограничивает их право на получение образования в общеобразовательном учреждении, а также неоднократно оставляла детей без еды. При этом органами опеки и попечительства ситуация в данной семье признана не требующей дополнительного контроля»,— сказано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ст. 293 УК РФ (халатность), ст. 117 УК РФ (истязание).

Наталья Шинкарева