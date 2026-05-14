Выручка VK Tech в первом квартале выросла на 60%

Выручка VK (MOEX: VKCO) Tech выросла в первом квартале 2026 года на 58,9% год к году, до 4,3 млрд руб. Рекуррентная выручка выросла на 84,7%, до 3,7 млрд руб. Рост выручки от крупных клиентов — 40,7%, от среднего и малого бизнеса — 93,6%. Операционные расходы компании увеличились на 64,2% — с 2,4 млрд руб. до 4 млрд руб. Такие данные указаны в неаудированных финансовых результатах компании.

Рост рекуррентной выручки (регулярные платежи от клиентов по подписке или долгосрочным контрактам) в VK Tech объяснили увеличением клиентской базы, использующей облачные сервисы, и ростом выручки от технической поддержки коробочных решений (On-Premise). Рост рекуррентной выручки сглаживает фактор сезонности в поступлении выручки, поскольку нерекуррентная выручка от коробочных продуктов в основном формируется во втором полугодии.

VK Tech создает корпоративное программное обеспечение. Среди ее продуктов — облачная платформа VK Cloud для разработки и работы с данными (квартальная выручка составила 1,5 млрд руб.), сервис для совместной работы сотрудников VK WorkSpace (1,9 млрд руб.), сервисы для сбора и аналитики данных (300 млн руб.), продукты для автоматизации работы HR, финансовых и операционных процессов.