Лавров обсудил с Моди стратегическое партнерство и конфликт на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди прогресс по различным направлениям стратегического партнерства двух стран. Об этом индийский премьер рассказал в соцсети X.

Фото: Evan Vucci / AP

«Мы также обменялись мнениями по различным региональным и глобальным вопросам, включая ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке. Подтвердил нашу неизменную поддержку усилий, направленных на мирное урегулирование конфликтов»,— уточнил Нарендра Моди.

Сегодня в столице Индии проходит саммит министров иностранных дел стран БРИКС. Делегатов принял премьер-министр Индии. На саммите господин Лавров также встретился с главой МИД Таиланда Сихасаком Пхуангкеткеу, главой МИД Египта Бадром Абдель Аты и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Министры обсудили двусторонние отношения и конфликт на Ближнем Востоке.

