Лавров встретился с главой МИД Ирана Аракчи в Нью-Дели

В Нью-Дели начались переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в Telegram.

Сегодня в столице Индии проходит саммит министров иностранных дел стран БРИКС. Делегатов принял индийский премьер-министр Нарендра Моди.

На том же мероприятии господин Лавров встретился с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты. Египетский министр отметил, что в отношениях двух стран «все идет просто прекрасно». Стороны призвали международное сообщество способствовать долгосрочному миру в Иране.

Сергей Лавров также обсудил с главой МИД Таиланда Сихасаком Пхуангкеткеу расширение торговых и научно-технических связей.