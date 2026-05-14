Дрон упал на спортивную площадку с детьми в Курской области

В Курской области 14 мая украинский БПЛА был сбит над городом Рыльском. Дрон упал на спортивную площадку и взорвался. Обошлось без пострадавших: дети, которые в это время играли на площадке в мяч, вовремя успели спрятаться. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава региона уточнил, что за медицинской помощью никто не обращался. На месте происшествия сейчас работают оперативные службы.

«Ъ-Черноземье» сегодня также писал, что за прошлые сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области. В результате погиб один человек, еще четыре мирных жителя получили ранения. Повреждены 14 частных домов и 18 транспортных средств.

Денис Данилов