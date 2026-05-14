Российский бизнес продолжает выбирать Стокгольмский арбитраж

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (SCC) опубликовал статистику за 2025 год, подтверждающую устойчивость спроса на услуги центра со стороны российского бизнеса. Всего Стокгольмский арбитраж зарегистрировал рекордные 213 новых дел. Институт фиксирует более двухсот дел второй год подряд: в 2024-м было 204.

Половина прошлогодних споров являлись международными. В них участвовали 568 сторон из 50 различных стран — это максимальное количество представленных юрисдикций за всю историю учреждения. Большинство иностранных споров в арбитраже SCC происходят из РФ: за прошлый год в делах участвовало 21 российское лицо. Напомним, в 2024 году Россия также занимала лидирующее место (23 лица) по числу зарубежных участников в Стокгольмском арбитраже. Опережают россиян предсказуемо стороны из самой Швеции (344 лица).

Москва также фигурирует в списке городов, выбранных в качестве места проведения арбитража (4 спора), и занимает четвертую позицию после шведских — Стокгольма, Мальмё и Гётеборга. Русский язык находится на третьем месте по использованию в арбитражном разбирательстве (4 спора) после шведского (112) и английского (96). Но российское право в делах не применялось.

Общая сумма споров, переданных на рассмотрение в SCC в 2025 году, составила €4,6 млрд, это почти втрое меньше, чем в пиковом 2024-м (€13,5 млрд), но больше, чем в 2023 году (чуть более €3 млрд). Средняя сумма иска по делам, рассматриваемым по основным арбитражным правилам института, составила €16 млн, а по ускоренному регламенту — около €2,5 млн, в 2024 году это было €100 млн и €672 тыс. соответственно.

Чаще всего споры в SCC касались сферы недвижимости и строительства, финансовых услуг, розничной торговли и потребительских товаров. По видам договоров лидировали сделки по приобретению бизнеса (M&A), соглашения о поставках и купле-продаже.

Варвара Кеня