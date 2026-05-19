Любой бренд за ваши деньги

Рынок франчайзинга в России постепенно замедляется. Открывается меньше точек по франшизе, потому что число инвесторов сокращается. Однако именно такая модель развития бизнеса наименее рискованна в современных экономических реалиях, говорят эксперты.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным ежегодного исследования каталога Franshiza.ru, оборот рынка франчайзинга за 2025 год вырос всего на 2,5% и составил 3,81 трлн руб. В 2024 году рынок рос намного активнее — оборот увеличился на 17% по сравнению с 2023 годом и составил 3,72 трлн руб. Аналогичное замедление динамики отмечается и в росте новых франшиз. К началу 2026 года в России насчитывалось около 4 тыс. франшиз. В прошлом году на рынок вышло менее 200 новых франшиз, тогда как за 2024 год прирост составил 500 новых франшиз (+12% к 2023 году).

По мнению экспертов и участников рынка, причинами его замедления стали высокие ставки ЦБ, которые оттянули значительную часть инвестиций и инвесторов в сторону банковских вкладов. Свою роль также сыграли изменения в налоговой сфере и общий фактор экономической нестабильности.

«Текущая маржинальность франшиз, например, в нашей бьюти-сфере существенно упала. Сейчас она составляет около 5–7%. Впрочем, думаю, во многих направлениях такие же показатели, например в HoReCa. В итоге инвестиции в банковские вклады даже при снижающихся ставках часто являются более выгодными, чем в бизнес по франшизе»,— отметила президент Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты Ляля Садыкова.

По данным Franshiza.ru, 43% опрошенных франчайзеров отметили по итогам года падение темпов роста интереса к франчайзингу со стороны инвесторов.

«Проблема не только в дефиците линейного персонала, хотя он значительный. У нас не хватает именно предпринимателей, которые могут и хотят запустить новую точку. Мы сейчас фактически “выгребли” всех имевшихся людей с предпринимательским мышлением, хваткой и наличием денежных сбережений. Они уже все задействованы во франшизах, так как рынок франчайзинга активно рос с 2010 года — с 20 тыс. точек до 500 тыс. с лишним сегодня. Нужно где-то искать новых предпринимателей, готовить их. Это непросто»,— объясняет исполнительный вице-президент Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко.

Тем не менее эксперты и участники рынка единодушны во мнении о том, что в период экономической турбулентности франшиза как модель бизнеса более предсказуема и несет меньше рисков. А раскрученный бренд вносит свой вклад в потенциальную прибыль. «В условиях неопределенности многие предпочитают запускаться не с нуля, а по проверенной бизнес-модели с готовой системой управления, маркетинга и операционных регламентов. Сильная сторона франшизы —тиражируемая бизнес-система. Предприниматель получает не просто бренд, а готовые бизнес-процессы, маркетинговую стратегию, обучение и сопровождение. Это значительно снижает количество управленческих ошибок на старте»,— комментирует президент НКО «Южная ассоциация франчайзинга» Евгения Гертель.

При этом инвесторы и предприниматели начали внимательнее считать экономику проектов, а сами франшизы стали более требовательными к качеству партнеров. «Раньше была цель максимально увеличить количество франчайзи-партнеров, чтобы освоить больше локаций. Теперь владельцы бренда заключают меньше договоров на открытие новых точек, но зато только с проверенными предварительно по полной программе партнерами. Смотрят, были ли случаи работы не вбелую, нарушения договоров с другими партнерами. Важным может быть все, вплоть до семейных ценностей. Конечно, изменение модели поведения также влияет на активность рынка франчайзинга»,— говорит госпожа Гертель.

К вашим услугам

Список востребованных направлений на рынке франчайзинга практически не меняется на протяжении нескольких лет. По данным исследования Franshiza.ru, наиболее популярной является сфера услуг, доля которой выросла в 2025 году с 54% до 55%. В сегменте услуг населению эксперты отмечают рост числа предложений среди франшиз красоты и косметологии, медицинских франшиз, а также франшиз развлечений.

Активным драйвером для развития сферы услуг является сектор внутреннего туризма, который также набирает обороты на рынке франчайзинга.

Перспективными являются франшизы отелей и мини-отелей, которым данная модель бизнеса позволяет быстро нарастить продажи и раскрутить объект.

«Качественная франшиза дает доступ к контрактам с крупными туроператорами и онлайн-агрегаторами, к колл-центру, службе контроля качества и юридической поддержке — то, что небольшой отель самостоятельно выстроить чаще всего не в состоянии»,— прокомментировали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Значительная часть объектов в гостиничном бизнесе строится непрофильными инвесторами, которые после завершения стройки ищут профессионального оператора, франшиза для них становится самым доступным входным билетом, уточняют в АТОР. Также рынок франшиз в туристической сфере стимулировал уход международных гостиничных сетей. Образовавшуюся нишу активно заполняют российские бренды. Пока франчайзинговые предложения сфокусированы на среднем и крупном номерном фонде, но уже заметен тренд и на малые объекты.

Также внутренний туризм продвигает франшизы в общепите — втором по объемам сегменте рынка франчайзинга. Его доля на сегодняшний день составляет 31%, подсчитали в Franshiza.ru. В туристических местах наравне с новыми отелями и гостевыми домами открываются всевозможные столовые, рестораны, кофейни, рюмочные, блинные. Франшизы общепита в раскрученных для отдыха регионах и городах пользуются повышенным спросом.

Торговля на выход

Активно продвигают франчайзинговую модель работы в ритейле. Например, Х5 развивает несколько форматов франшизы — прямую и мастер-франшизу магазинов формата ultra-convenience «Около», а также обратную франшизу «Пятерочки».

«В 2025 году франшиза “Около” выросла в 3,5 раза и включала 4 тыс. магазинов. На сегодняшний день франшиза объединяет свыше 5 тыс. магазинов более чем в 50 регионах страны. В 2025 году торговая сеть “Пятерочка” смогла открыть по франшизе на 36% больше магазинов, чем годом ранее. По итогам прошлого года франчайзинговая сеть насчитывала более 700 магазинов»,— рассказали в пресс-службе Х5.

«Магнит» в 2024 году запустил франшизу большинства своих форматов, а входящая в группу сеть «Дикси» в конце 2025 года открыла 500-й франчайзинговый магазин под вывеской «Первым делом», сообщили в АКОРТ. METRO развивает франчайзинговую сеть «Фасоль» (более 1300 розничных точек). Группа «Лента» предлагает партнерам франшизу дрогери-сети «Улыбка радуги» (2 тыс. точек в 36 регионах).

Эксперты консалтинговой компании «Яков и партнеры» в своем исследовании «Важные рычаги развития розницы» за 2020–2025 годы (опубликовано в 2026 году) отмечают, что франчайзинговая модель развития становится важнейшим инструментом экспансии российских торговых сетей в условиях замедления потребрынка и снижения рентабельности ритейла. Открывать собственные магазины становится дороже и сложнее, а при франчайзинге часть операционных расходов перекладывается на партнера-франчайзи. Это снижает финансовые риски для ритейлера и одновременно дает предпринимателям возможность получения стабильного дохода.

Исследователи прогнозируют, что главным источником денежного прироста на рынке франчайзинга будут зрелые компании с сильным брендом («Пятерочка», «Магнит» и другие игроки), которые развивают обратную франшизу. В этой модели бренд полностью контролирует ассортимент, цены и стандарты качества, а партнер-франчайзи получает агентское вознаграждение. Такая схема позволяет тиражировать успешные форматы с высокой управляемостью и дает инвестору предсказуемый доход.

А вот спрос на франшизы пунктов выдачи заказов (ПВЗ), который ранее нарастал довольно активно, по итогам 2025 года упал на 17%, отмечают эксперты Franshiza.ru.

При этом запуск ПВЗ продолжает оставаться интересным из-за низких инвестиций и существующих программ финансовой поддержки для новых партнеров у маркетплейсов. Кроме того, ПВЗ активно начали осваивать территории сел и деревень, на них приходится значимая доля новых заявок.

Так, например, в 2025 году партнеры компании Ozon открыли более 24 тыс. новых точек, сообщили в пресс-службе маркетплейса. В результате за год сеть ПВЗ площадки увеличилась на 40% — до 84 тыс. пунктов выдачи, которые охватывают 130 млн жителей России. При этом почти половина пунктов находится в городах и селах с населением до 50 тыс. человек. Wildberries за 2025 год увеличил общее количество пунктов выдачи на 43% — количество точек достигло более 95 тыс. в 20 тыс. населенных пунктов РФ и стран присутствия маркетплейса.

«Сети ПВЗ в последнее время активно растут именно за счет действующих партнеров, которые расширяют число точек и географию присутствия. Со стороны маркетплейсов кроме финансовой поддержки действует программа мотивации партнеров в зависимости от числа их точек»,— отмечают авторы исследования.

Экономпрорыв

Один из главных трендов последнего времени — бум покупки франшиз экономсегмента. Как отмечается в исследовании, самой обширной категорией франшиз является инвестиционный сегмент 1–3 млн руб., его доля составляет 35%. При этом увеличение на 5% доли проектов от 3 млн до 6 млн руб. говорит о росте среднего чека на покупку франшизы в России.

«Например, у нас активно развивается рынок пекарен. Франчайзинговая сеть “Настоящая пекарня” три года назад состояла из 300 точек, сейчас их больше 1 тыс. Посмотрите сами, что открывается в новостройках на первых этажах: красота, еда, фитнес. Все, что с невысоким порогом входа»,— комментирует Юрий Михайличенко.

Для бьюти-сферы рост интереса к экономфраншизам стал настоящим прорывом и драйвером успеха. «У нас сейчас реально золотая эра,— признается владелец сети парикмахерских Mitch Дмитрий Лавров.— У нас растет и число клиентов, которые переходят из среднего класса в эконом, и инвесторов, готовых вложиться во франшизу по довольно низкой цене, которую мы предлагаем. Обычно мы заключали три-четыре договора в месяц, в апреле этого года их было восемь, в марте — семь».

Приходят в эконом и владельцы серьезного бизнеса из других сфер. «Мой новый партнер — крупный дистрибутор алкоголя, работал в этой сфере на протяжении 20 лет. Но сейчас давят законодательные ограничения, растет тенденция ЗОЖ, маржа падает. Он хочет взять простой бизнес, который точно будет востребован. Приходят также владельцы дорогих бьюти-салонов, которые сегодня не могут набрать клиентов из-за снижения покупательской активности. Свой бизнес они не закрывают, просто приобретают новый по приемлемой цене и осваивают эту модель»,— говорит Дмитрий Лавров.

«У нас выросло число мультифранчайзи — это еще один тренд нашего времени,— рассказывает Юрий Михайличенко.— Предприниматель открывает одну точку, потом вторую и так далее. Некоторые идут в одном сегменте и под одним брендом, например запускают один за другим филиалы медицинского центра “Гемотест” по разным районам одного города. А есть такие, которые открывают сначала ресторан в населенном пункте, потом “Шоколадницу”, потом кофейню, что-то еще. То есть человек закрывает весь ресторанный сектор города разными концепциями. Отсюда сразу экономия на закупочных ценах, рекламе и прочем. А прибыль растет».

Куда пойти франчайзи

Участники рынка считают, что в будущем необходимо продвигать рынок франчайзинга на малые населенные пункты. Пока что они практически не освоены. «У нас масса примеров, когда люди из городов с населением 50–100 тыс. жителей вынуждены ездить в ресторан, крупный сетевой магазин или центр развлечений в районный центр. На местах ничего не развито. Надо идти в малые города. Развитие сетевых франшиз на местах — это дополнительные рабочие места, вливание в экономику региона и его раскрутку»,— считает Юрий Михайличенко.

Франчайзинг действительно может стать одним из драйверов локальной экономики на сельских территориях.

«В сельской местности наиболее востребованы франшизы в сегменте продуктового ритейла и формата “магазин у дома”»,— говорит Евгения Гертель. «Особое внимание уделяется развитию франшиз в маленьких населенных пунктах,— подтверждают в Х5.— Торговая сеть видит огромный потенциал там, где еще нет современных сетевых форматов, где жители до сих пор делают покупки в небольших частных лавках с ограниченным ассортиментом и более высокими ценами».

Также устойчивый спрос в сельской местности на пекарни, аптеки, бытовые сервисы. Отдельный потенциал есть у франшиз, связанных с агропереработкой, фермерской продукцией и локальными гастрономическими брендами.

«Рынок франчайзинга в России еще далек от насыщения. Нужно развивать внутренние направления, идти в глубинку, а также работать по зарубежным направлениям. Если ближайшие страны — территорию СНГ — у нас уже получается неплохо осваивать, то в дальнем зарубежье мы пока еще мало представлены. Хотя единичные успешные примеры имеются»,— говорит Юрий Михайличенко.

В целом эксперты считают, что в текущем году темпы роста рынка франшиз также останутся невысокими, в том числе из-за снижения реальных доходов населения и дефицита качественных площадей. По прогнозам Franshiza.ru, наиболее устойчивыми сейчас окажутся франшизы сферы услуг. Это направление имеет возможность гибко корректировать цены, сохраняя маржу. В итоге услуги останутся одним из самых устойчивых, но и самых высококонкурентных сегментов на рынке франчайзинга.

Юлия Житникова