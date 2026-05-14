Жаркое WBGT-сообщество

Футболисты, которым предстоит выступить на стартующем 11 июня чемпионате мира по футболу, основная часть которого пройдет в США, рискуют столкнуться с высочайшим риском для здоровья. Об этом предупредили два с лишним десятка авторитетных ученых в области медицины, климата и спорта. В открытом письме в адрес Международной федерации футбола (FIFA), обнародованном 13 мая, специалисты называют имеющиеся меры по защите здоровья игроков, вынужденных соревноваться на жаре, неадекватными и призывают к их пересмотру. Вплоть до того, чтобы матчи откладывались на вечер или переносились на другой день.

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Ученые предлагают в случае аномальной жары во время матчей чемпионата мира увеличить паузы на охлаждение футболистов с трех минут до шести

Группа авторитетных ученых, включающая специалистов в области медицины, климата и спорта, обратилась к FIFA с призывом незамедлительно пересмотреть политику, касающуюся защиты здоровья спортсменов, выступающих в экстремальных условиях.

В открытом письме, которое подписали, например, профессор интенсивной медицины Университетского колледжа Лондона Хью Монтгомери (ведущий эксперт журнала Lancet по влиянию климатических изменений на здоровье) и профессор Майк Типтон (директор лаборатории экстремальных сред Университета Портсмута, ведущий мировой эксперт по терморегуляции и выживанию человека в экстремальных условиях, работы которого лежат в основе военных и спортивных протоколов безопасности), указано, что FIFA подвергает серьезной опасности здоровье участников стартующего 11 июня чемпионата мира.

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике. Львиная доля матчей состоится в США. Беспокойство ученых вызывают игры, проведение которых намечено в США и Мексике. Они полагают, что на 14 из 16 задействованных в первенстве планеты стадионов температура может заметно превысить опасный уровень.

В письме отмечается, что в некоторых частях юга США и севера Мексики средняя дневная температура в июне—июле обычно составляет 30–35°C и может повышаться до 40°C. Это очевидно не те условия, при которых профессиональные футболисты хотели бы бегать.

Авторы письма отмечают, что их выводы о том, что здоровье футболистов ставится под угрозу, основываются на проверенных протоколах. В частности, на параметре, именуемом «температура по влажному термометру с учетом теплового излучения» (WBGT). Это комплексный индекс, измеряющий уровень теплового стресса, воздействующего на человека, с учетом температуры воздуха, влажности, скорости ветра, угла наклона солнца и солнечной радиации.

Значения WBGT, отражаемого в градусах Цельсия, обычно ниже, чем температура сухого термометра в тени. Но они лучше показывают, как жара ощущается организмом при высокой влажности и под прямыми солнечными лучами.

WBGT был разработан в середине прошлого века для нужд военно-морских сил и корпуса морской пехоты США. С тех пор WBGT стал стандартом при оценке воздействия экстремально жарких условий на человека.

В письме сообщается, что безопасные пороговые значения WBGT для акклиматизированных людей (с учетом отсутствия на них военного снаряжения) установлены на следующих уровнях: 25°C — для очень высоких нагрузок, 26°C — для высоких нагрузок, 28°C — для умеренных нагрузок, 30°C — для легкой работы и 33°C — в состоянии покоя.

В документе отмечается, что действующий регламент FIFA предусматривает, что меры для охлаждения участников матча (речь о перерыве на три минуты, во время которого игроки могут выпить воды) вступают в силу только при показателе WBGT, превышающем 32°C.

То есть при уже зашкаливающем уровне опасности. Для справки: показатель 28°C WBGT эквивалентен игре на жаре в 38°C в сухую погоду или в 30°C при высокой влажности. «От профессиональных спортсменов можно ожидать более высокой устойчивости по сравнению с обычным населением при уровне WBGT в 32°C, но даже для них о безопасности не может идти речи»,— заключают авторы письма.

В качестве меры предотвращения нежелательных последствий ученые предлагают внедрение ряда мер, заметными из которых являются две. Первая: при превышении WBGT отметки в 28°C откладывать матчи на вечернее время, а при невозможности такого варианта — переносить их на другой день.

Вторая: увеличить паузы по ходу каждого тайма для охлаждения игроков с трех минут, предусмотренных нынешним регламентом, до шести. Дополнительно отмечается, что нужно заботиться и о судьях, поскольку из-за того, что они обычно заметно старше игроков, на них выпадает даже большая удельная нагрузка.

Было бы наивно полагать, что в FIFA не знали, что в США и Мексике летом бывает жарко. США уже принимали чемпионат мира — в 1994 году. И уже тогда участники турнира жаловались на жару. Многие игроки, включая знаменитого форварда сборной Италии Роберто Баджо, отмечали, что за матч «худели» на 4–5 кг.

Но в тот раз все прошло неплохо. Однако, как уверяют авторы письма, напрямую сопоставлять турниры 1994 и 2026 годов не стоит из-за случившихся за без малого три десятка лет изменений климата. Нынешние условия, по их мнению, гораздо хуже.

Александр Петров