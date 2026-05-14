«Эдмонтон» уволил главного тренера Кноблауха

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерс» уволил с поста главного тренера Криса Кноблауха. Об этом сообщил репортер TSN Райан Ришо.

Соглашение 47-летнего канадского специалиста с командой было рассчитано до 2029 года. Кноблаух возглавил «Эдмонтон» по ходу сезона-2023/24. Под его руководством команда дважды выходила в финал Кубка Стэнли, где оба раза уступила «Флорида Пантерс». В этом сезоне «Ойлерс» в первом раунде проиграли «Анахайм Дакс».

До «Эдмонтона» Крис Кноблаух на протяжении четырех сезонов работал главным тренером в команде Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Хатфорд Вулф Пэк» (фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс»). Также специалист входил в штаб «Филадельфия Флайерс».

Таисия Орлова