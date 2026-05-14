«Ростелеком» оценил вероятность IPO своих цифровых компаний в следующие два года

Дочерние структуры «Ростелекома» (MOEX: RTKM) ГК «Солар» и АО «Центр хранения данных» (ЦХД, бренд РТК-ЦОД) еще не готовы к первичному размещению акций (IPO), считает глава компании Михаил Осеевский. При этом «Ростелеком» видит потенциал проведения IPO у других своих компаний с цифровыми продуктами в 2027-2028 годы, добавил господин Осеевский.

Для «Солара» и ЦХД «должно прийти свое время, пока это время не пришло», указал глава «Ростелекома» (цитата по «Интерфаксу»). Отдельно Михаил Осеевский отметил положительный опыт проведения IPO у ГК «Базис» (входит в «Ростелеком»). Компания вышла на открытый рынок в декабре 2025 года.

«Базис» завершил IPO на Мосбирже по верхней границе ценового диапазона. Объем размещения достиг 27,5 млн акций, или 3 млрд руб. Мажоритарный акционер «Базиса» РТК-ЦОД не продавал свои бумаги и сохранил долю в 50,3%.