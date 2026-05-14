В Екатеринбурге продлили сроки закрытия Комсомольской из-за развязки у «Калины»

В Екатеринбурге строители продлили срок ограничения движения транспорта по левой эстакаде улицы Комсомольской — от дома № 80 до переулка Базового — до 18 мая. Об этом сообщили в городской администрации.

Ограничения связаны со строительством транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта.

Кроме того, до 25 мая продлено перекрытие движения на перекрестке улиц Байкальской и Комсомольской. Объезд участка организован по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов и Сибирскому тракту.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге частично ограничили движение по Малышевскому мосту до 31 мая.

Полина Бабинцева