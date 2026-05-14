Netflix запустит мировой концертный тур по фильму «Кей-поп-охотниц на демонов»

Стриминговый сервис Netflix объявил о том, что совместно с компанией AEG Presents запускает официальный мировой концертный тур по своему анимационному фильму «Кей-поп-охотницы на демонов» («KPop Demon Hunters»).

Как заявили в компании, Netflix воплотит в жизнь элементы удостоенного двух премий «Оскар» музыкального фэнтези-фильма, премьера которого состоялась 20 июня 2025 года. Детали шоу и состав участников пока не сообщаются.

«Кей-поп-охотницы на демонов» рассказывает о закулисной жизни женской k-pop-группы HUNTR/X, созданной специально для фильма. Ее участниц озвучивают певицы Ejae, Одри Нуна и Рей Ами. В прошлом году HUNTR/X занимались продвижением фильма, выступая на вечерних телешоу, новогоднем рок-концерте и на церемонии вручения премии «Оскар».

Екатерина Наумова