Двоих детей госпитализировали из-за отравления при пожаре в Ревде

Прокуратура начала проверку по факту отравления двоих детей продуктами горения во время пожара в многоквартирном доме в Ревде (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительной информации, инцидент произошел 14 мая во втором подъезде дома на улице Энгельса. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 13:09.

В результате в больницу доставили двоих несовершеннолетних — 12 и 10 лет. Медики диагностировали у них отравление продуктами горения. В настоящее время состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия. Причину возгорания установят по итогам пожарно-технической экспертизы. Ход доследственной проверки надзорное ведомство взяло на контроль.

Полина Бабинцева