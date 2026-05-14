В Можге запустят беспилотник для обследования территории плотины
Жителей Можги предупредили о запланированном полете БПЛА вокруг территории поврежденной плотины.
«Уведомляем о планируемом выполнении полетов беспилотных летательных аппаратов Главного управления МЧС России по УР в районе Можгинского городского пруда с целью обследования территории плотины»,— говорится в сообщении ГУ МЧС по Удмуртии.
Напомним, на городском пруду Можги сорвало нижнюю шандору, в результате чего луга и приусадебные участки оказались подтоплены.