В Можге запустят беспилотник для обследования территории плотины

Жителей Можги предупредили о запланированном полете БПЛА вокруг территории поврежденной плотины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Уведомляем о планируемом выполнении полетов беспилотных летательных аппаратов Главного управления МЧС России по УР в районе Можгинского городского пруда с целью обследования территории плотины»,— говорится в сообщении ГУ МЧС по Удмуртии.

Напомним, на городском пруду Можги сорвало нижнюю шандору, в результате чего луга и приусадебные участки оказались подтоплены.