Свыше 180 площадок охватит «Ночь музеев» в Свердловской области

В Свердловской области в субботу, 16 мая, пройдет всероссийская акция «Ночь музеев», которая охватит 188 площадок в 61 муниципалитете, рассказали организаторы на пресс-конференции.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«В Свердловской области огромное количество музеев. Это государственные, муниципальные, частные, ведомственные, школьные музеи. Одним словом, выбор для посещения очень большой»,— отметил министр культуры Свердловской области Илья Марков.

Акция пройдет под федеральной темой «Родное» в рамках Года единства народов России. Дополнительно в регионе сделают акцент на 300-летии камнерезного дела на Урале и юбилее свердловского рок-клуба, созданного 40 лет назад.

В Екатеринбурге в «Ночь музеев» будут работать более 120 культурных пространств. Церемония открытия мероприятия состоится в главном здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ).

В Екатеринбурге впервые пройдет фестиваль маршрутов. Его участникам предложат пешие, автобусные, трамвайные и театрализованные экскурсии, в том числе по Уралмашу, Пионерскому и Вторчермету. Среди новых участников акции — «УГМК-Арена», Музей специальной военной операции и Уральский сад лечебных культур.

Заместитель директора департамента культуры администрации Екатеринбурга Любовь Бондаренко сообщила, что организаторы отказались от единого билета, сделав ставку на льготы и скидки.

В Каменске-Уральском одной из главных тем акции станет уральский рок, рассказал директор местного краеведческого музея Игорь Постников. В городе откроется выставка «Старый добрый рок», а на площадке колокольного завода «Пятков и Ко» пройдет концерт «Рок на заводе».

В 2025 году «Ночь музеев» в Свердловской области посетили более 124 тыс. человек. Власти рассчитывают увеличить посещаемость за счет расширения экскурсионных маршрутов и новых площадок.

Олеся Рыжкова