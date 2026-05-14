В Петербурге закрывается скалодром «Северная стена» из-за невозможности продления аренды

В Санкт-Петербурге закроется скалодром «Северная стена» на улице Фучика, 10 к. 2, возле станции метро «Бухарестская». Последний рабочий день — 19 мая, сообщили руководители организации в своих социальных сетях. Второй скалодром — «Северная стена» на Петроградской — продолжает работать.

Это второй скалодром, который закрылся в Петербурге этой весной. В конце апреля перестал работать El Capitan на Арсенальной улице

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Директор скалодрома Игорь Антышев пояснил, что у компании закончился договор аренды, продлить его не удалось. «Северная стена» занимала помещение на территории спортивно-оздоровительного комплекса МЧС России.

«Всех очень жаль: жаль своего дела, жаль тех, кто потеряет работу, жаль той системы, что мы построили, спортсменов, которые потеряют тренировочную базу, любителей, детей, даже нашего стиля накрутки и категорий мне очень жаль. Мы до конца не верили, что вопрос с арендой не решится и нам придется закрыться. К сожалению, ничего нельзя удержать, и все когда-то заканчивается»,— написал Игорь Антышев.

В комментариях к публикациям петербуржцы просят Федерацию скалолазания России повлиять на ситуацию и сохранить самый большой скалодром в городе.

Это второй скалодром, который закрылся в Петербурге этой весной. В конце апреля перестал работать El Capitan на Арсенальной улице из-за ремонта крыши помещения.

Надежда Ярмула