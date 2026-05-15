Большая часть нелегальных БАДов в Россию поступает из ЕАЭС

На российском рынке биологически активных добавок (БАД) основным источником притока несертифицированной продукции является в том числе трансграничная торговля со странами ЕАЭС. Об этом “Ъ” заявил исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков. Объемы ввоза такой продукции в Россию, например, из Киргизии значительно превышают емкость внутреннего рынка этой республики. Аналогичная ситуация и с Арменией, отмечает ряд опрошенных “Ъ” участников рынка.

По данным ЦРПТ (оператора системы маркировки «Честный знак»), в 2025 году 16% всех введенных в оборот БАДов были импортированы. По разным оценкам участников рынка, с начала 2026 года около 45% поступающих в РФ из стран ЕАЭС биодобавок приходится на Киргизию, еще 20% — на Армению, оставшуюся долю делят между собой Казахстан и Белоруссия.

На рынке большую долю Киргизии и Армении объясняют тем, что в этих республиках отпускные цены ниже, чем в других странах ЕАЭС. Это позволяет привлекать к поставкам так называемые закупочные союзы — объединения розничных покупателей, приобретающих официально БАДы за границей для личного пользования. В таком случае физлицо не обязано декларировать ввозимый продукт и, значит, может не предъявлять свидетельство о госрегистрации (на товар, который оформляется как «комплексная добавка» или «пищевой ингредиент», поясняет директор по развитию СРО «Союз производителей БАД к пище» Иван Дындиков. Но на деле эта продукция поступает в розничный оборот после быстрого прохождения таможни. Закупочные союзы — это фактическое дробление импортерами своего бизнеса, убежден господин Дындиков.

