Новую электричку Ижевск—Казань назовут «Тылобурдо», «Тури» либо «Тюрагай»

Новому электропоезду по направлению Ижевск—Казань будет присвоено имя одной из птиц на удмуртском языке, сообщил в Telegram председатель правительства республики Роман Ефимов.

Фото: Миндортранса Удмуртии

В голосовании на «Госуслугах» представлено три варианта: тюрагай (в переводе с удмуртского — жаворонок), тури (журавль) и тылобурдо (просто птица). Оно продлится до 23 мая.

Напомним, на первый рейс новый электропоезд вышел 13 мая. Головные вагоны закупленных электропоездов серии «ЭП3Д» оформлены с использованием национальных символов Удмуртии. Всего было приобретено два шестивагонных состава с оборудованной барной зоной и вагонами для семей с детьми.