«Клуб Романтики» снова станет доступен в России

Игра «Клуб Романтики» снова станет доступна для игроков из России. Об этом сообщили разработчики визуальной новеллы в Telegram.

«Прошло почти два года с момента одного из самых непростых решений в истории нашей команды,— отмечается в публикации.— Мы продолжали работать, искать решения и бережно относиться к тому, что для нас всегда было самым важным — к нашим историям и к нашим игрокам».

По словам разработчиков, они подготовили отдельную версию приложения, «адаптированную в соответствии с локальными требованиями и условиями распространения». Международная версия приложения при этом осталась без изменений, заверила студия. На возможные вопросы команда ответит вместе с релизом российской версии игры, добавила она.

Роскомнадзор (РКН) внес «Клуб Романтики» в реестр запрещенных ресурсов в конце мая 2024 года. Через месяц разработчики ограничили доступ к приложению в России по требованию РКН. Они отмечали, что претензии были связаны с информацией о ЛГБТ («движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистской организацией и запрещено). Игра при этом продолжила дополняться историями на русском языке. Создатели приложения отмечали, что ценности компании не позволяют им удалять контент.

«Клуб Романтики» — условно-бесплатная игра (для ускорения прогресса игрок может совершать покупки) в жанре визуальной новеллы. В ходе игры персонаж строит отношения с выбранным партнером. Приложение разработала молдавская студия Your Story Interactive. В 2024 году у игры было более 10 млн скачиваний в Google Play, она занимала 18-е место в рейтинге игр App Store в жанре «ролевые».