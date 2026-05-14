Янник Синнер оформил рекордную победную серию на турнирах Masters 1000

Итальянский теннисист Янник Синнер установил новый рекорд по количеству непрерывных побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов категории Masters 1000. Итальянец обыграл россиянина Андрея Рублева в четвертьфинале проходящего в Риме Открытого чемпионата Италии с призовым фондом €8,2 млн cо счетом 6:2, 6:4 и таким образом провел без поражений уже 32 матча подряд. Синнеру удалось улучшить показатель Новака Джоковича, чья победная серия на «мастерсах» в 2011 году составляла 31 матч.

Последнее поражение 24-летнего лидера мирового рейтинга на турнирах Masters 1000 датируется 5 октября 2025 года. Тогда Синнер из-за плохого самочувствия не смог завершить встречу 1/16 финала на турнире в Шанхае с голландцем Таллоном Грикспором. После этого Синнер в прошлом году выиграл «мастерс» в Париже, а в нынешнем сезоне победил в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде.

Следующий соперник Синнера определится в четвертьфинале между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Мартином Ландалусе.

Евгений Федяков