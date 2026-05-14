Кабмин Башкирии подал жалобу на взыскание 553 млн рублей в пользу Сбербанка

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд 23 июня рассмотрит жалобы правительства и министерства просвещения Башкирии на решение о взыскании 553 млн руб. в пользу Сбербанка за финансирование строительства школы в уфимском микрорайоне Затон-Восточный.

В апреле арбитражный суд Башкирии обязал республиканские власти возместить задолженность компании «Школа Затон-Восточный» по двум кредитным договорам со Сбером. В 2022 году компания по концессионному соглашению с правительством республики начала строить школу на 1225 ученических мест. Для этого она взяла 464,1 млн руб. в долг у банка. Бюджетные инвестиции должны были превысить 1,7 млрд руб.

В 2024 году строительство остановилось, школу регион достраивал за свой счет. В феврале 2025 года кабмин и Сбер договорились, что республика будет погашать долги концессионера за счет бюджета.

Первый платеж в 18,3 млн руб. должен был поступить банку в июле, однако этого не произошло, из-за чего Сбер подал иск в суд.

Из материалов дела следует, что Сбербанк оказался недоволен датой апелляционного заседания, полагая, что большая разница между заседаниями увеличит размер ответственности правительства из-за начисляемых процентов. Суд с претензиями банка не согласился.

Идэль Гумеров