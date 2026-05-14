МИД России обвинил чиновников Украины в курировании мошеннических колл-центров

Несколько украинских чиновников и командиров управляют мошенническими колл-центрами и хакерскими группировками «в тылу», заявил замглавы МИД России Дмитрий Любинский. В число кураторов преступных групп он также включил представителей радикальных формирований, в том числе членов нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией в России и запрещен).

Некоторые страны-члены Евросоюза, утверждает замминистра, ведут с Украиной «негласное сотрудничество» для размещения таких колл-центров на своей территории. Для мошенничества, по его словам, в основном используют мессенджер Telegram. Доход от деятельности одного колл-центра Дмитрий Любинский оценил примерно в $1 млн в день.

«Они также участвуют в изъятии и продаже на черном рынке органов погибших и раненых военнослужащих ВСУ»,— рассказал господин Любинский во время круглого стола на тему «Угрозы распространения преступности и незаконных наркотиков с территории Украины» (цитата по ТАСС).

Среди преступлений, в которые вовлечены украинские спецслужбы, дипломат назвал незаконный оборот наркотиков и торговлю стрелковым оружием.