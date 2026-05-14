Задымление на мусорном полигоне в Новочеркасске планируют потушить 14 мая

В Новочеркасске завершаются работы по ликвидации задымления на мусорном полигоне. Об этом в своем канале Max сообщила глава регионального министерства ЖКХ Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал заместителя главы Новороссийска Александра Гаврикова Фото: Telegram-канал заместителя главы Новороссийска Александра Гаврикова

Уточняется, что площадь очеров тления сокращена до 8 кв м. «Полностью устранить последствия возгорания планируется сегодня, 14 мая. Ситуация на контроле»,— написала министр.

По жар на полигоне ТБО в Новочеркасске тушат с 10 мая.

Наталья Шинкарева