Задымление на мусорном полигоне в Новочеркасске планируют потушить 14 мая
В Новочеркасске завершаются работы по ликвидации задымления на мусорном полигоне. Об этом в своем канале Max сообщила глава регионального министерства ЖКХ Антонина Пшеничная.
Уточняется, что площадь очеров тления сокращена до 8 кв м. «Полностью устранить последствия возгорания планируется сегодня, 14 мая. Ситуация на контроле»,— написала министр.
По жар на полигоне ТБО в Новочеркасске тушат с 10 мая.