Концерн «Покровский» укрупняет компанию «Свое зерно» путем присоединения активов

Ростовская торговая компания «Свое зерно», входящая в ГК «Концерн "Покровский"», объявила о реорганизации путем присоединения к ней двух других структур концерна — ООО «Агрофирма "Должанская"» и ООО «Торговый дом "Покровский"». Информация опубликована в издании «Вестник государственной регистрации».

Торговая компания «Свое зерно», как сообщает ее официальный сайт, является частью одного из крупнейших агропромышленных холдингов России — ГК «Концерн "Покровский"» и занимается реализацией сельскохозяйственной продукции, выращенной на его полях. Учредителем обществ «Свое зерно», «Агрофирма "Должанская"» и «Торговый дом "Покровский"» является фирма «Мегатэк», дочерняя структура ООО «БФ Прямые инвестиции», конечный бенефициар бизнеса в открытых источниках не называется.

В состав концерна входят 35 предприятий в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Земельный банк — около 242 тыс. га. Приоритетное направление деятельности концерна «Покровский» — сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции. Холдинг объединяют 22 аграрных хозяйства в 16 районах Краснодарского края, предприятия занимаются производством, хранением и переработкой зерновых и технических культур, овощеводством, животноводством, производством сахара.

До 2023 года бенефициарами холдинга были Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов, затем активы были обращены в пользу государства по антикоррупционному иску Генпрокуратуры.

Анна Перова, Краснодар