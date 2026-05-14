В Калининском районе Петербурга открылась поликлиника на 50 тысяч человек

Новое медицинское учреждение на Лабораторном проспекте, 20, открылось в Санкт-Петербурге. Его ждали более 25 тыс. жителей района. Как сообщила пресс-служба Смольного, отделение рассчитано на 50 тыс. человек и готово принимать до 600 пациентов за смену.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Учреждение заработало на Лабораторном проспекте, 20 Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга В поликлинике установлено современное оборудование: рентгеновский аппарат, маммограф, флюорограф, ЛОР-комбайн, компьютерный и оптический томографы Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Следующая фотография 1 / 3 Учреждение заработало на Лабораторном проспекте, 20 Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга В поликлинике установлено современное оборудование: рентгеновский аппарат, маммограф, флюорограф, ЛОР-комбайн, компьютерный и оптический томографы Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

В поликлинике установлено современное оборудование: рентгеновский аппарат, маммограф, флюорограф, ЛОР-комбайн, компьютерный и оптический томографы. Последний позволяет создавать детализированные 3D-снимки глазных структур.

На первом этаже разместились отделения лучевой диагностики, физиотерапии и лечебной физкультуры, лаборатория и фильтр-бокс. На втором и третьем этажах — хирургическое и эндоскопическое отделения, кабинеты специалистов и терапевтов, отделение функциональной диагностики, а также дневной стационар на десять коек.

Карина Дроздецкая