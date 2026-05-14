«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказал о том, как нацпроект «Средства производства и автоматизации» создает выгодные условия для развития отрасли лазерных систем.

Раньше создание сложных деталей для авиации или автомобилестроения было настоящим испытанием. Чтобы изготовить, например, элемент обшивки крыла самолета или компонент подвески автомобиля, мастер вручную работал с металлом. С появлением лазерных систем все изменилось. Оператору достаточно просто загрузить проект в компьютер — и лазерный луч вырезает деталь с идеальной точностью. И это лишь один из примеров применения. Сейчас лазерные системы используются там, где нужна ювелирная точность, высокая скорость и полная безопасность. Например, разработки российской компании «Лассард» применяются в самых разных сферах: в микроэлектронике — для создания крошечных деталей смартфонов и компьютеров, в энергетике и нефтегазовой отрасли — для бурения и контроля оборудования.

Для развития отрасли лазерных систем по нацпроекту «Средства производства и автоматизации» создаются и выгодные условия для покупателей такой продукции. Например, за счет субсидий производитель может продавать свое оборудование со скидкой, не теряя в прибыли, рассказал “Ъ FM” Олег Нефёдов, гендиректор компании «Лассард»:

«Если оборудование включено в реестр отечественной продукции, заказчик автоматически получает скидку до 20% от стоимости станка. Эту скидку предоставляем мы как производитель, а затем она компенсируется государством через Министерство промышленности и торговли.

Для клиента это делает покупку российского оборудования значительно доступнее. Когда растет спрос, мы можем увеличивать объем производства, инвестировать развитие технологий, а также снижать себестоимость».

