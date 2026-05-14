Пашинян: спорить с Россией — не наш масштаб

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не собирается портить отношения с Россией. По его словам, высказывания об эскалации и напряжении между странами — «дешевые провокации» оппозиции.

«Они делают все, чтобы спровоцировать эскалацию конфликта между Арменией и Россией. Этого не произойдет, во-первых, потому что спорить с Россией — это не наш масштаб, мы маленькая, скромная страна, а во-вторых, мы являемся полноправным членом Евразийского экономического союза. Кочарян также сказал, что ожидает, что Россия создаст проблемы»,— сказал Никол Пашинян журналистам (цитата по ArmenPress).

Премьер упомянул лидера оппозиционного блока «Армения», второго президента республики Роберта Кочаряна и главу блока «Сильная Армения», предпринимателя Самвела Карапетяна, а также председателя партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Оппозиционеры последние недели обвиняли армянское правительство в ухудшении отношений с Россией.

