Экс-начальник полиции Магнитогорска получил условный срок за разглашение гостайны

Челябинский областной суд признал бывшего начальника УМВД РФ по Магнитогорску Константина Козицына виновным в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ). Ему назначили полтора года условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком и запретом работать в правоохранительных органах. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в правоохранительных органах.

Константина Козицына задержали сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области в декабре 2025 года. По данным источника, сотрудник полиции раскрыл секретную информацию представителю компании, интересы которой продвигал. Источник также сообщает, что Константин Козицын имел связи среди высокопоставленных чиновников и руководителей коммерческих организаций Челябинской области, включая экс-владельца ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова.

Константин Козицын работал начальником УМВД РФ по Магнитогорску с марта 2022 года. До этого он около семи лет управлял отделом министерства внутренних дел России по Миассу. В настоящий момент временно исполняющим обязанности начальника полиции Магнитогорска является Дмитрий Жабин.

Ольга Воробьева