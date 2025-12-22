Полковника подвели связи

Правоохранительные органы задержали начальника УМВД РФ по Магнитогорску Константина Козицына по подозрению в разглашении государственной тайны. По данным источника «Ъ-Южный Урал», сотрудник полиции раскрыл секретную информацию представителю компании, интересы которой продвигал. Источник также сообщает, что Константин Козицын имел связи среди высокопоставленных чиновников и руководителей коммерческих организаций Челябинской области, включая экс-владельца ПАО «ЮГК» Константина Струкова. В июле этого года крупное золотодобывающее предприятие Челябинской области перешло в собственность государства.

22 декабря сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области задержали начальника управления МВД России по Магнитогорску, полковника полиции Константина Козицына. Его подозревают в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ) представителю коммерческой организации, интересы которой он лоббировал. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, Константин Козицын имеет связи среди высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров различных компаний. В том числе, его неоднократно замечали при совместном времяпровождении с экс-собственником национализированного золотодобывающего предприятия «Южуралзолото» Константином Струковым. По словам собеседника, встречи проходили на территории принадлежащего бизнесмену охотничьего хозяйства «Чернореченское» в Пластовском муниципальном округе.

Дома и на месте работы Константина Козицына прошли обыски. Главное управление МВД РФ по Челябинской области подтвердило задержание сотрудника полиции и организовало служебную проверку. Он отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если вина Константина Козицына будет доказана, то его уволят из органов внутренних дел, сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Константин Козицын работает начальником УМВД РФ по Магнитогорску с марта 2022 года. До этого он около семи лет управлял отделом министерства внутренних дел России по Миассу.

Бывший вице-спикер законодательного собрания Челябинской области Константин Струков руководил ПАО «Южуралзолото группа компаний» более 17 лет. В июле этого года Советский районный суд Челябинска по иску Генеральной прокуратуры РФ обратил в доход государства более 149,8 млрд акций ПАО «ЮГК» и 100% уставного капитала управляющей компании, принадлежавших Константину Струкову. Также в собственность РФ перешел ряд организаций, владельцами которых числились родственники бывшего бизнесмена и связанные с ним лицам. По данным «Ъ», суд установил, что Константин Струков, будучи депутатом и вице-спикером заксобрания Челябинской области нарушил антикоррупционные запреты и использовал полномочия для обогащения.

В июле Генпрокуратура направила еще один иск в Пластский городской суд иск о взыскании с Константина Струкова экологического ущерба в размере 3,9 млрд руб. за загрязнение мышьяком реки Батуровка и прилегающих к ней сельскохозяйственных земель площадью 330 тыс. кв. м в результате аварии на Светлинском месторождении ПАО «ЮГК», произошедшей в 2024 году. В список ответчиков кроме господина Струков вошли, действующий на тот момент руководитель регионального управления Следственного комитета Алексей Колбасин, заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов, бывший замруководителя Уральского управления Росприроднадзора Владислав Потапов.

По данным «Ъ», причиной аварии стали нарушения при строительстве и эксплуатации гидротехнического сооружения, допущенные при руководстве Константина Струкова. Остальные ответчики же скрывали результаты проверочных мероприятий и бездействовали, не давая ход уголовным делам. В октябре суд удовлетворил заявление Генпрокуратуры, но ущерб взыскали только с экс-владельца ПАО «ЮГК». Алексей Колбасин осенью покинул пост руководителя СУ СК России по региону.

Ольга Воробьева