«Россети Тюмень» направили 543 млн рублей на мероприятия по охране труда в 2025 году

В 2025 году «Россети Тюмень» на 20 % – до 543 млн рублей – увеличили финансирование мероприятий по обеспечению производственной безопасности и снижению уровня травматизма персонала. Показателем эффективности принимаемых мер стало отсутствие несчастных случаев и профзаболеваний среди работников.



Основная часть средств – более 420 млн рублей – направлена на обеспечение персонала современными средствами индивидуальной защиты, в том числе спецодеждой и обувью, устойчивыми к воздействию электрической дуги. Также компания улучшила санитарно-бытовые условия в 188 помещениях, что вдвое больше показателя 2024 года.

За прошедший год более 6,5 тысячи специалистов получили дополнительные знания на семинарах и лекциях, посвященных безопасному проведению работ и оказанию первой помощи. Особое внимание «Россети Тюмень» уделили дополнительной подготовке производственного персонала: электромонтеров, электрогазосварщиков, стропальщиков, водителей и машинистов. Кроме того, порядка 90 млн рублей направлены на профилактику профзаболеваний.

Системный подход к вопросам сохранения жизни и здоровья работников при выполнении профессиональных задач – основополагающий принцип производственной деятельности «Россети Тюмень». Компания проводит последовательную работу по развитию и совершенствованию культуры охраны труда. Высокий уровень подготовки специалистов регулярно подтверждается победами на региональных и федеральных конкурсах.

