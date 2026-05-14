МЧС предупредило жителей Свердловской области об аномальной жаре

По данным синоптиков, в Свердловской области с 15 по 20 мая ожидается аномально жаркая погода. В связи с повышением температуры воздуха возрастает пожарная опасность, предупредили в ГУ МЧС России по региону.

Спасатели рекомендуют в дневное время держать закрытыми окна, ставни и шторы, особенно на солнечной стороне. Ночью, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении, окна можно держать открытыми, если это безопасно. По возможности рекомендуется использовать кондиционеры.

Также жителей призывают не оставлять детей и животных в припаркованных авто даже на непродолжительное время. «Прежде чем садиться в машину, стоявшую на солнце, откройте все окна и двери и при возможности включите кондиционер»,— добавили в МЧС.

Полина Бабинцева