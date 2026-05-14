В новороссийской частной клинике 12 мая скончался восьмилетний пациент. Следственным управлением СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход расследования взял под личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. В медицинском учреждении организовано внутреннее служебное расследование. Родственники погибшего ребенка, в свою очередь, предпринимают попытки максимально широко осветить произошедшее в соцсетях. Как отмечает юрист, заместитель председателя экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Краснодарском крае, директор центра «Право на здоровье» Николай Чернышук, для частной клиники возможны серьезные правовые последствия — вплоть до лишения лицензии. При этом, подчеркнул эксперт, степень ответственности конкретных медицинских работников будет напрямую зависеть от сроков расследования и выводов судебно-медицинских экспертиз.

Николай Чернышук

Фото: предоставлено автором

«К уголовной ответственности привлекается конкретный медицинский работник — врач или медсестра, тогда как клиника отвечает в гражданско-правовом поле.

Насколько известно, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Это наиболее частая статья для привлечения медиков; она относится к категории небольшой тяжести, поскольку не предполагает прямого умысла. Врачи не желали наступления таких последствий. Срок давности привлечения к уголовной ответственности по данной статье составляет два года. Если расследование затянется дольше этого срока, виновные смогут избежать наказания, подав заявление о прекращении дела в связи с истечением сроков давности. Это будет нереабилитирующим основанием: их не оправдают, но и не осудят.

В таких делах очень важна огласка. Но с учетом того, что Александр Бастрыкин уже взял это дело на личный контроль, очень велики шансы, что дело дойдет до суда и виновные, если они есть, понесут наказание.

В отличие от конкретного медицинского работника, для юридического лица основным риском является не уголовное, а административное наказание. Клиника может лишиться лицензии: если проверка выявит нарушения лицензионных требований (например, отсутствие реанимационного набора или противошоковой аптечки, нарушение условий хранения препаратов), учреждению может грозить приостановка деятельности или аннулирование лицензии.

Параллельно с уголовным делом семья погибшего ребенка может рассчитывать на денежную компенсацию. На основании судебной практики смерть ребенка оценивается от 500 тыс. до 3 млн руб. Материальный вред здесь будет незначительный, основное — компенсация морального вреда за тяжелые нравственные страдания родителей.

Ключевым фактором для привлечения врачей к ответственности станет заключение судебно-медицинской экспертизы. Если эксперты установят, что смерть наступила в результате осложнения, которое невозможно было предотвратить даже при правильных действиях персонала, прямая причинно-следственная связь установлена не будет. А без нее нет состава преступления.

Сейчас первоочередная задача — вскрытие с биохимическим анализом, чтобы определить, какой именно препарат был введен ребенку».