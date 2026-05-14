Алиханов рассказал о последствиях охлаждения экономики для гражданских секторов

Гражданские секторы промышленности все больше ощущают последствия системного охлаждения экономики, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. В этих условиях ведомство ищет дополнительные источники их субсидирования, добавил министр.

«Мы видим, что падает спрос со стороны сфер потребления — и у предприятий появляются недозагруженные мощности»,— уточнил господин Алиханов на съезде Союза машиностроителей России (цитата по «Интерфаксу»).

Из-за дорогих оборотных и инвестиционных кредитов увеличились затраты предприятий на обслуживание займов, добавил министр. Также растет просроченная задолженность, прежде всего перед поставщиками.

12 мая Минэкономразвития снизило прогноз роста промышленного производства в России с 2,3% до 0,6% в 2026 году. В 2027 году ведомство ожидает роста показателя на уровне 2,1% (прогноз ранее — 3,1%), в 2028-м — 2,4% (с 2,8%), а в 2029-м — 2,5%. Рост в обрабатывающем секторе прогнозируется на уровне 1,0% (прогноз снижен с 2,9%), в 2027 году — 2,8% (4,0%), в 2028-м — 3,1% (3,6%), в 2029-м — 3,7%.

Подробности — в материале «Ъ» «Замедление с ускорением».