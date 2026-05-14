Топ-менеджер «Ангарского трамвая» осужден на пять лет за присвоение 7 млн рублей

Ангарский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении и. о. директора по перевозкам МУП «Ангарский трамвай» Олега Иванова, а также его заместителя и начальника службы подвижного состава. Они признаны виновными в «присвоении», «подстрекательстве в присвоении» и «пособничестве в присвоении».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в период с сентября 2022 года по июнь 2024 года и. о. директора при содействии соучастников присваивал средства МУПа. Хищения производились через заключение с подконтрольными организациями фиктивных сделок по приобретению двигателей для ремонта трамвайных вагонов. Ущерб предприятию составил свыше 7 млн руб.

И. о. директора приговорен к пяти годам лишения свободы, его заместитель осужден на четыре года, наказание они должны отбывать в колонии общего режима. Подсудимым также назначен штраф в размере 300 тыс. руб. каждому. Экс-руководитель лишен права занимать определенные должности на срок три года.

Еще один фигурант, признавший свою вину и частично погасивший ущерб, осужден на три года лишения свободы условно со штрафом 200 тыс. руб. С осужденных взыскан нанесенный предприятию ущерб в размере 6 млн руб. В качестве обеспечительных мер по его взысканию наложен арест на имущество подсудимых общей стоимостью 20 млн руб. Осужденные были взяты под стражу в зале суда.

Влад Никифоров, Иркутск