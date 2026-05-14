Концерн «Покровский» сольется со «Своим зерном»

«Концерн «Покровский» вместе с «Агрофирмой «Должанская» реструктуризируются через присоединение к компании «Свое зерно». Соответствующая информация опубликована на портале «Федресурс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как следует из объявления, единственный участник «Агрофирмы «Должанская» 13 апреля 2026 года принял решение о реорганизации общества в форме присоединения к ООО «Свое зерно». Аналогичное решение в тот же день принял единственный участник ООО ТД «Концерн «Покровский». Оба юридических лица прекращают деятельность, а их правопреемником становится общество «Свое зерно».

Компания, продолжающая деятельность после реорганизации, зарегистрирована в станице Каневской Краснодарского края. Единоличным исполнительным органом «Своего зерна» выступает «Агрокомплекс Лабинский». Основной вид деятельности правопреемника — оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями, следует из данных «Федресурса».

Константин Соловьев